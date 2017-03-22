Десятилетний мальчик из Австрии написал письмо Путину

Ребенок попросил президента РФ "не терять веру в Россию".

Десятилетний мальчик из Австрии написал письмо российскому президенту Владимиру Путину. Маттиас Брандштеттер получил подарки от политика после того, как попросил главу государства не терять веру в Европу. Текст письма иностранца опубликован в официальном аккаунте МИД РФ на Facebook. В послании говорится о том, что в ЕС живет большое число граждан, которые по-доброму относятся к РФ и хотели бы тесного сотрудничества со страной.

По просьбе Маттиаса направили ему фото президента с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык. сообщение МИД РФ

Российские дипломаты поблагодарили ребенка за интересное письмо и напомнили австрийцу, что открыты для диалога с Европой и странами, которые заинтересованы в совместной работе ради взаимного прогресса, благополучия и здоровья.

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Фото: Facebook/Russische Botschaft Wien / Посольство России в Австрии