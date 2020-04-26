Десантники из РФ первыми в мире прыгнули с высоты 10 км в Арктике

Видео прыжка поделились в Минобороны 26 апреля.

Впервые в истории военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) выполнили групповой прыжок с парашютами с высоты 10 тысяч метров в условиях Арктики. Как сообщили в Минобороны РФ, приземлились российские десантники в районе архипелага Земля Франца-Иосифа с самолетов "Ил-76".

Военные использовали новые парашютные системы специального назначения, индивидуальное кислородное оборудование и специальное снаряжение для экстремальных условий Арктики.

Ранее мы сообщали о том, что российские истребители Су-27 идентифицировали и сопроводили самолет F-16 Военно-воздушных сил Бельгии. Как отмечается в заявлении Балтфлота, летчики зафиксировали бортовой номер самолета после сближения.

Видео: Минобороны России / ВКонтакте