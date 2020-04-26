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Десантники из РФ первыми в мире прыгнули с высоты 10 км в Арктике

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Видео прыжка поделились в Минобороны 26 апреля.

Впервые в истории военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) выполнили групповой прыжок с парашютами с высоты 10 тысяч метров в условиях Арктики. Как сообщили в Минобороны РФ, приземлились российские десантники в районе архипелага Земля Франца-Иосифа с самолетов "Ил-76".

Военные использовали новые парашютные системы специального назначения, индивидуальное кислородное оборудование и специальное снаряжение для экстремальных условий Арктики.

Ранее мы сообщали о том, что российские истребители Су-27 идентифицировали и сопроводили самолет F-16 Военно-воздушных сил Бельгии. Как отмечается в заявлении Балтфлота, летчики зафиксировали бортовой номер самолета после сближения.

Видео: Минобороны России / ВКонтакте

Теги: десант, минобороны, прыжок, россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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