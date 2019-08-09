В Ленобласти отправили под стражу мужчину, державшего в рабстве бывшего десантника

Инвалида заставляли заниматься попрошайничеством с августа по декабрь.

Всеволожский городской суд отправил под стражу 25-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном лишении свободы бывшего десантника. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

По версии следствия, 42-летнего инвалида удерживали в одной из квартир в деревне Новое Девяткино с августа по декабрь. Все это время его заставляли заниматься попрошайничеством. Недавно пленнику удалось рассказать о своей ситуации случайной прохожей. Она обратилась в полицию. Стражи порядка освободили инвалида.

Мужчина рассказал, что в День ВДВ его напоили в баре, а затем привезли в квартиру и требовали просить милостыню. Если он отказывался – его избивали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу сроком на два месяца.

Ранее свидетель драки на Московском проспекте рассказал свою версию случившегося.

Видео: пресс-служба Следственного комитета РФ по Ленобласти