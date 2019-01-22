В Ленобласти задержали мужчину, заставлявшего инвалида заниматься попрошайничеством

Пленнику удалось рассказать о своей ситуации случайной прохожей, которая обратилась в полицию.

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали 25-летнего молодого человека, которого подозревают в незаконном лишении свободы 42-летнего инвалида. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по 47-му региону.

По версии следствия, инвалида удерживали в одной из квартир в деревне Новое Девяткино с августа по декабрь. Задержанный вместе с неустановленными лицами заставляли мужчину заниматься попрошайничеством под присмотром.

Неделю назад пленнику удалось рассказать о своей ситуации случайной прохожей. Она обратилась в полицию. Стражи порядка освободили инвалида. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что нападение незнакомцев на семью в Московском районе попало на видео.

Видео: пресс-служба Следственного комитета РФ по 47-му региону