Петербуржец предстанет перед судом за незаконное лишение людей свободы, совершенное 14 лет назад

Утверждено обвинительное заключение о незаконном лишении свободы.

Прокуратура Пушкинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется по пунктам "а, г, ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы совершенное группой лиц с применением оружия в отношении более двух лиц). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в январе 2009 года обвиняемый и соучастники под вымышленным предлогом производства ремонта заманили трех потерпевших в квартиру в дома в Пушкине, где насильно удерживали и избивали металлической цепью. Соучастники преступления также добились от одного из потерпевших передачи им в распоряжение иномарки.

Уголовное дело возбуждено более 14 лет назад. В сентябре 2023 года предварительное расследование по уголовному делу возобновлено в связи с установлением местонахождения обвиняемого, скрывавшегося от уголовного преследования.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что на Есенина сын избил до полусмерти свою 85-летнюю мать.

Фото: Piter.TV