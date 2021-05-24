В Ленобласти мужчина удерживал знакомую в заточении и спаивал алкоголем

Перед этим она сама попросила у него помощи, так как находилась в запое.

Во Всеволожском районе Ленобласти 42-летняя женщина попросила у знакомого помощи, чтобы выйти из запоя, а в результате оказалась его пленницей. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшая Л. обратилась с заявлением в полицию 14 июня. С её слов, 9 июня днём она позвонила своему знакомому (познакомилась с ним в "ВКонтакте" в 2021 году) и попросила его о помощи, так как находилась в длительном алкогольном запое. Мужчина отвёз Л. в свою квартиру, где спаивал её спиртными напитками, избивал руками, пытался совершить половой акт, демонстрировал предмет, похожий на пистолет. После этого 13 июня утром он на такси довёз Л. до дома и уехал.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Мужчина демонстрировал половые органы детям на улице Белы Куна.

Фото: Piter.TV