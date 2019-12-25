Мужчина демонстрировал половые органы детям на улице Белы Куна

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

В среду, 14 июня, было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который, находясь на детской площадке по улице Белы Куна, демонстрировал свои половые органы несовершеннолетним. Об этом стало известно Piter.TV.

Свидетелями эксгибиционизма стали ученики 5 и 4 класса, а также иные неустановленные дети.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления задержан 55-летний мужчина: ранее он не был судим.

Ранее мы сообщили о том, что в Павловске на территории конноспортивного клуба произошло изнасилование.

Фото: Piter.TV