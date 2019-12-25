В Петербурге задержали пенсионера, который заточил девушку в своей квартире и пытался ее изнасиловать

Злоумышленник заманил девушку под предлогом трудоустройства.

В Петербурге задержали 69-летнего мужчину, который насильно удерживал 26-летнюю девушку в своей квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО.

Как стало известно стражам порядка, пенсионер заманил потерпевшую к себе в квартиру под предлогом трудоустройства. В отношении девушки он применил физическую силу и пытался изнасиловать.

Оказалось, что в 2018 году мужчину осудили на три года за аналогичное преступление. Сразу после освобождения он решил повторно нарушить закон.

Задержанного передали следователям. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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