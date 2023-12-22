На Боткинской улице азиат избил и пытался изнасиловать петербурженку

Об этом пострадавшая рассказала полицейским на ближайшей станции метро.

На Боткинской улице неизвестный избил и пытался изнасиловать петербурженку. Пострадавшая обратилась за помощью к полицейским на ближайшей станции метро, стало известно Piter.tv.

На станции метро "Площадь Ленина" к полицейским обратилась 32-летняя петербурженка. Она сообщила, что около 22:50 на Боткинской улице (где строительные леса) её избил и пытался изнасиловать неизвестный мужчина (азиат, рост170-175 см, худой, одет в черный пуховик, черные джинсы, серую шапку). Куда побежал, пострадавшая не видела.

По данному факту проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: Женщина присылала 12-летней петербурженке интимные видео.

Фото: Piter.tv