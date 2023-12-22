Женщина присылала 12-летней петербурженке интимные видео

В полицию обратилась мама девочки.

В Красногвардейском районе Петербурга женщина присылала несовершеннолетней видео интимного характера. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама девочки. Она сообщила, что ещё в декабре 2023 года на мобильный телефон её 12-летней дочери малознакомый по имени "Хуршед" прислал видео интимного характера.

У дома 10 по Индустриальному проспекту 8 февраля в 00:30 по подозрению в совершении данного преступления задержана 40-летняя гражданка республики Узбекистан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщина была судима за подделку документов.

Ещё одного петербуржца подозревают в совращении 11-летнего школьника.

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