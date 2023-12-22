Петербуржца подозревают в совращении 11-летнего школьника

По словам матери ребёнка,это происходило с октября по декабрь 2023 года.

В Московском районе Петербурга женщина обвинила мужчину в совершении развратных действий в отношении её сына. Подробности стали известны Piter.tv.

Утром 6 февраля в полицию обратилась 45-летняя жительница Московского района. Она сообщила, что некий 26-летний Г., с 1 октября 2023 по 31 декабря 2023 года в квартире на улице Костюшко совершал развратные действия в отношении её 11-летнего сына.

По подозрению в совершенном преступлении по горячим следам задержан Г. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее киберпедофила задержали на Московском вокзале за переписку с 11-летней девочкой.

Фото: Piter.tv