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Киберпедофила задержали на Московском вокзале за переписку с 11-летней девочкой
Сегодня, 12:43
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Киберпедофила задержали на Московском вокзале за переписку с 11-летней девочкой

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Взрослый мужчина писал школьнице непристойные сообщения на постоянной основе.

Подозреваемого в непристойных действиях в отношении несовершеннолетней задержали накануне в Санкт-Петербурге. Как стало известно Piter.TV, 52-летний мужчина вёл интимную переписку с 11-летней девочкой. При этом самой школьнице такое поведение явно не нравилось. 

Известно, что непристойная переписка происходила в социальной сети "ВКонтакте". По версии полицейских, таким способом взрослый петербуржец планировал совратить школьницу. 

Задержание подозреваемого в преступных действиях происходило на Московском вокзале. Киберпедофил не успел покинуть город: теперь он помещён в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье о насильственных ействиях сексуального характера, совершенных в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Ранее мы писали, что на Будапештской снова загорелся дом, где ранее горели "покрышки Шария".

Фото: Kandinsky 3.0

Теги: московский вокзал, мошенники, педофилия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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