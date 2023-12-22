Киберпедофила задержали на Московском вокзале за переписку с 11-летней девочкой

Взрослый мужчина писал школьнице непристойные сообщения на постоянной основе.

Подозреваемого в непристойных действиях в отношении несовершеннолетней задержали накануне в Санкт-Петербурге. Как стало известно Piter.TV, 52-летний мужчина вёл интимную переписку с 11-летней девочкой. При этом самой школьнице такое поведение явно не нравилось.

Известно, что непристойная переписка происходила в социальной сети "ВКонтакте". По версии полицейских, таким способом взрослый петербуржец планировал совратить школьницу.

Задержание подозреваемого в преступных действиях происходило на Московском вокзале. Киберпедофил не успел покинуть город: теперь он помещён в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье о насильственных ействиях сексуального характера, совершенных в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

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Фото: Kandinsky 3.0