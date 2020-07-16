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В Петербурге житель Красного Села похитил у пенсионеров более 4 млн рублей
Вчера, 23:52
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В Петербурге житель Красного Села похитил у пенсионеров более 4 млн рублей

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В совершенных кражах похититель признался в 3-м отделе полиции УМВД России по Калининскому району.

Житель Красного Села похитил у пожилых мужчины и женщины в Петербурге 4,1 млн рублей и пришел в полицию с повинной. Об этом 18 июня пишет "Фонтанка".

По словам злоумышленника, 13 июня на Боткинской улице он обманул пенсионерку и украл у нее 1,1 млн рублей. Также 17 июня на улице Карпинского мужчина забрал у неизвестного ему пенсионера еще 3 млн рублей. 

В совершенных кражах похититель признался в 3-м отделе полиции УМВД России по Калининскому району Петербурга. Он признал вину и оформил явку с повинной.

Ранее две 75-летние пенсионерки потеряли 14,5 млн рублей из-за действий мошенников, а одна из них осталась без квартиры. Были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Фото: Piter.TV

Теги: боткинская улица, обокрал пенсионеров, улица карпинского
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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