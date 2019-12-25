В Мурино неизвестный попытался изнасиловать 21-летнюю девушку

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Мурино неизвестный мужчина попытался изнасиловать 21-летнюю девушку. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, 21 ноября около 00:50, напротив дома 10 по Екатерининской улице, неизвестный мужчина, применив к ней физическую силу, пытался склонить к действиям сексуального характера против её воли.

Приметы преступника: мужчина на вид 30 лет, европейский тип лица, рост 170-175 см, одет в короткую куртку синего цвета с капюшоном, темно-зелёные джинсы, тёмные кроссовки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно в Пулково задержали подозреваемого в изнасиловании, который скрывался 13 лет.

Фото: Piter.tv