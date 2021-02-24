В Пулково задержали подозреваемого в изнасиловании, который скрывался 13 лет

Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания, после чего будет передан инициатору розыска.

В аэропорту Пулково был задержан иностранец, находящийся в федеральном розыске на протяжении 13 лет. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В зале регистрации был задержан 43-летний гражданин одного из среднеазиатского государства. Установлено, что на протяжении 13 лет мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении изнасилования.

Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания, после чего будет передан инициатору розыска.

Ранее был задержан подозреваемый в краже драгоценностей и монет на 37 млн из таунхауса в Репино.

Фото: Piter.tv