В Пулково задержали подозреваемого в изнасиловании, который скрывался 13 лет

В аэропорту Пулково был задержан иностранец, находящийся в федеральном розыске на протяжении 13 лет. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
В зале регистрации был задержан 43-летний гражданин одного из среднеазиатского государства. Установлено, что на протяжении 13 лет мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении изнасилования.
Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания, после чего будет передан инициатору розыска.
Ранее был задержан подозреваемый в краже драгоценностей и монет на 37 млн из таунхауса в Репино.
Фото: Piter.tv
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