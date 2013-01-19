Задержан подозреваемый в краже драгоценностей и монет на 37 млн из таунхауса в Репино

Он был ранее судим за кражу и подделку документов. Похищенное изъято.

Был задержан подозреваемый, укравший из таунхауса в Репино деньги, монеты и золотые часы общей стоимостью более 37 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, 8 ноября в период с 15:50 до 18:20 неизвестный отжал балконную дверь, проник в дом и забрал из сейфа 300 000 долларов США, 90 000 евро, 500 000 рублей, 80 золотых монет, ювелирные изделия, золотые часы Bvlgari . Ущерб составил 37 167 800 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, 12 ноября по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан 34-летний житель Ростовской области. Он был ранее судим за кражу и подделку документов. Похищенное изъято.

Фото: pxhere.com