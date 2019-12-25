Из таунхауса в Репино украли деньги, монеты и золотые часы общей стоимостью более 31 млн рублей

Неизвестный забрал из сейфа 300 000 долларов США, 90 000 евро, 500 000 рублей.

В Репино из таунхауса (на две квартиры) неизвестные вынесли деньги и украшения общей стоимостью более 31 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам хозяина квартиры, 8 ноября в период с 15:50 до 18:20 неизвестный преступник отжал балконную дверь, проник в дом и забрал из сейфа 300 000 долларов США, 90 000 евро, 500 000 рублей, 80 золотых монет, ювелирные изделия (количество устанавливается), золотые часы Bvlgari .

Материальный ущерб составил 37 167 800 рублей. Квартира оборудована охранной сигнализацией, в период совершения кражи квартира на охране не стояла.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Тосненском районе воры вынесли из дома бизнесмена миллионы.

Фото: Piter.tv