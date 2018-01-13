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В Тосненском районе воры вынесли из дома бизнесмена миллионы
Сегодня, 9:57
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В Тосненском районе воры вынесли из дома бизнесмена миллионы

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Инцидент произошел в деревне Федоровское. Пострадавший обратился в полицию.

В Тосненском районе Ленобласти из частного дома воры вынесли 5,5 млн рублей м 5 тыс. евро. Пострадавшим оказался 38-летний бизнесмен. Мужчина обратился в полицию. 

В деревне Федоровское злоумышленники ночью забрались в дом предпринимателя, украли деньги и убежали. Добавим, что на участке заявителя установлены камеры, они записали случившееся. 

Стражи порядка уже нашли подозреваемых. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: пьяный петербуржец ударил семиклассника за то, что тот не служил.

Фото: Piter.tv

Теги: бизнесмен, воры, обнесли дом, тосненский район, украли миллионы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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