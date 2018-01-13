В Тосненском районе воры вынесли из дома бизнесмена миллионы

Инцидент произошел в деревне Федоровское. Пострадавший обратился в полицию.

В Тосненском районе Ленобласти из частного дома воры вынесли 5,5 млн рублей м 5 тыс. евро. Пострадавшим оказался 38-летний бизнесмен. Мужчина обратился в полицию.

В деревне Федоровское злоумышленники ночью забрались в дом предпринимателя, украли деньги и убежали. Добавим, что на участке заявителя установлены камеры, они записали случившееся.

Стражи порядка уже нашли подозреваемых. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv