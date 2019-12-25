Неизвестные едва не изнасиловали жительницу Выборга около Финского кладбища

Она возвращалась домой из клуба.

Жительницу Выборга по пути домой из клуба попытались изнасиловать возле Финского кладбища. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, 27 ноября в период с часа ночи до шести утра она возвращалась домой из клуба. Неподалеку от Финского кладбища к ней подошли двое мужчин 30-35 лет и стали звать её с собой. Женщина отказалась идти с ними, тогда один из незнакомцев стал силой удерживать её и задирать юбку.

Во время сопротивления пострадавшая упала на асфальт, после чего мужчины несколько раз ударили её ногами и ушли с места происшествия.

Проводится проверка по данному заявлению.

Ранее в Мурино неизвестный попытался изнасиловать 21-летнюю девушку.

Фото: Piter.tv