Супруги в Венгрии заморили голодом взятую в рабство женщину

Пара заперла женщину в доме, ее редко кормили и постоянно избивали.

В Венгрии муж и жена несколько месяцев удерживали в доме женщину, которую заставляли работать на них. Рабыню систематически подвергали жестоким пыткам, сообщило издание HVG.

Летом 2023 года семья пообещала 34-летней женщине жилье в обмен на помощь по хозяйству. Когда она согласилась, то оказалась заперта в доме. Супруги ограничивали ее в питании и ежедневно избивали руками, ремнями и электрошокером. Из-за постоянного голода и насилия женщина потеряла вес. Спустя год она умерла, тогда мучители вывезли ее труп на обочину дороги. Позже домработницу нашли проходившие мимо дети.

Суд признал супругов виновными в торговле людьми и принудительном труде. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы, а его жена получила 10 лет тюрьмы.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)