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Депутаты петербургского ЗакСа обратятся к Мишустину с просьбой ужесточить требования к электросамокатчикам
25 октября, 20:08
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Депутаты петербургского ЗакСа обратятся к Мишустину с просьбой ужесточить требования к электросамокатчикам

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Мишустин рассмотрит предложение о введении на законодательном уровне запрета на езду по тротуарам, где передвигаются пешеходы.

Депутаты ЗакСа Петербурга приняли  в окончательном чтении проект, с которым обратятся к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В письме речь идет о просьбе расширить полномочия регионов в вопросе ужесточения требований к использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишет 78.ru.

Мишустин рассмотрит предложение о введении на законодательном уровне запрета на езду по тротуарам, где передвигаются пешеходы. Инициаторы проекта считают, что электросамокатчики должны ездить в специально оборудованных зонах или по дороге.

Кроме того, депутаты петербургского ЗакСа уверены в том, что лицам, не достигшим 18 лет, лучше не управлять СИМ вне предназначенных для езды площадок. 

Городской парламент выступил и за запрет, касающийся езды на электросамокатах в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также в "болезненном и утомленном состоянии".

Ранее на Piter.TV: какие нововведения ждут пользователей электросамокатов в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: закс санкт-петербурга, средства индивидуальной мобильности, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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