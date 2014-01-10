Какие нововведения ждут пользователей электросамокатов в Петербурге

Они вступят в силу в новом сезоне 2024 года.

Комитет по транспорту Петербурга и операторы кикшеринга подготовили инициативы, которые повысят безопасность движения на электросамокатах и вступят в силу в новом сезоне 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 10 октября.

В частности, верификация пользователей СИМ будет происходить через Госуслуги, что позволит исключить аренду электросамокатов несовершеннолетними. Кроме того, самокаты могут оснастить датчиками, запрещающими движение на них двух и более лиц.

Планируют ввести и обязательное страхование ответственности, создать единое приложение для обработки жалоб и получения обратной связи о принятых мерах. Хотят разработать единый порядок определения участков, где ограничивается движение самокатов, и установить дорожные знаки 3.35, которые действуют на определенную зону.

В нашем городе около 37 тыс. арендных самокатов, на них за текущий сезон совершено порядка 25 млн поездок общей протяженностью более 60 млн км. Транспорт "последней мили" все больше укореняется в жизни петербуржцев и становится повседневным средством передвижения. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга

Ранее на Piter.TV: езду на электросамокатах в Петербурге будут ограничивать, но полностью не запретят.

Фото: Piter.TV