Езду на электросамокатах по узким тротуарам могут запретить в Петербурге

Депутат петербургского ЗакСа от "Единой России" Наталия Астахова предложила ограничить езду на электросамокатах по тротуарам шириной менее трех метров. Запрос на рассмотрение инициативы она направила в ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Предложение Астаховой касается запрета езды и на других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), пишет "Фонтанка". Кроме того, могут ограничить передвижение на СИМ по набережным.
Инициативу депутат объяснила увеличением количества ДТП с участием электросамокатов. Она отметила, что за 9 месяцев текущего года количество аварий с СИМ выросло на 182%.
Ранее мы рассказывали о том, какие нововведения ждут пользователей электросамокатов в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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