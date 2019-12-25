Езду на электросамокатах по узким тротуарам могут запретить в Петербурге

Инициатором стала Наталия Астахова, депутат ЗакСа Северной столицы.

Депутат петербургского ЗакСа от "Единой России" Наталия Астахова предложила ограничить езду на электросамокатах по тротуарам шириной менее трех метров. Запрос на рассмотрение инициативы она направила в ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Предложение Астаховой касается запрета езды и на других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), пишет "Фонтанка". Кроме того, могут ограничить передвижение на СИМ по набережным.

Инициативу депутат объяснила увеличением количества ДТП с участием электросамокатов. Она отметила, что за 9 месяцев текущего года количество аварий с СИМ выросло на 182%.

Ранее мы рассказывали о том, какие нововведения ждут пользователей электросамокатов в Петербурге.

Фото: Piter.TV