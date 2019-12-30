Петербургские депутаты выступили за спасение сквера на Петровской косе от застройки

Участок хотят включить в перечень ЗНОП.

Депутаты петербургского Законодательного Собрания поддержали проект Вячеслава Макарова по сохранению сквера на Петровской косе от застройки. Парламентарии хотят добиться включения участка в перечень зеленых насаждений общего пользования.

Законопроект приняли в первом чтении на заседании ЗакСа 29 января. Депутаты отметили, что коса активно застраивается жилыми комплексами, что в конечном итоге может привести к перекрытию акватории для петербуржцев. Макаров считает, что зона отдыха в этом сквере должна остаться в имеющемся виде.

Ранее петербургские депутаты поддержали запрет на продажу снюсов несовершеннолетним.

Фото: citywalls.ru