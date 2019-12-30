Вячеслав Макаров хочет противостоять строительству на Петровской косе

Спикер ЗакСа предложил внести сквер у Речного яхт-клуба в перечень зеленых насаждений общего пользования.

Спикер петербургского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров внес на рассмотрение городского парламента законопроект, подразумевающий изменения в законе "О зеленых насаждениях общего пользования" (ЗНОП). Об этом 20 января сообщила пресс-служба ЗакСа.

Инициатива Макарова предполагает внесение в перечень ЗНОП сквера на Петровской косе у Речного яхт-клуба. Спикера беспокоит возможная застройка Петровской косы коммерческой недвижимостью и превращение острова в современную, а не промышленную часть Петербурга. В своем обращении к ЗакСу Макаров также отметил, что он получал жалобы петербуржцев по тому же поводу. Кроме того, спикер подчеркнул, что застройка лишит горожан места отдыха.

По словам политика, охранять зеленые насаждения – "наша общая задача".

Прежде всего это касается исторических районов, где парки и скверы сегодня в дефиците. – подытожил Макаров.

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Фото: citywalls.ru