Вячеслав Макаров хочет противостоять строительству на Петровской косе

Спикер петербургского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров внес на рассмотрение городского парламента законопроект, подразумевающий изменения в законе "О зеленых насаждениях общего пользования" (ЗНОП). Об этом 20 января сообщила пресс-служба ЗакСа.
Инициатива Макарова предполагает внесение в перечень ЗНОП сквера на Петровской косе у Речного яхт-клуба. Спикера беспокоит возможная застройка Петровской косы коммерческой недвижимостью и превращение острова в современную, а не промышленную часть Петербурга. В своем обращении к ЗакСу Макаров также отметил, что он получал жалобы петербуржцев по тому же поводу. Кроме того, спикер подчеркнул, что застройка лишит горожан места отдыха.
По словам политика, охранять зеленые насаждения – "наша общая задача".
Прежде всего это касается исторических районов, где парки и скверы сегодня в дефиците.
– подытожил Макаров.
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Фото: citywalls.ru
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