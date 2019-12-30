В то же время городской парламент отказался вносить в повестку законопроект о полном запрете снюсов.

В среду, 29 января, стало известно, что петербургские депутаты поддержали запрет на продажу снюсов несовершеннолетним. Соответствующий документ подготовили по поручению Вячеслава Макарова.

В документе сказано, что в Петербурге будут штрафовать тех, кто продаст несовершtннолетним снюс. Так, для обычных граждан штрафы составят от 3000 до 5000 рублей, должностные лица заплатят до 20 000 рублей, для фирмы и компании до 50 000 рублей.

Отмечается, что закон не исключает продfжу снюсов взрослым.

Ранее мы сообщали о том, что депутаты прорабатывают идею об ужесточении ответственности за рекламу снюсов в соцсетях.

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