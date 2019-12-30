Петербургские депутаты потребовали запретить продажу снюсов несовершеннолетним

Также ЗакС поднял вопрос о наказании за рекламу вредных "конфет".

Депутаты Петербурга поддержали идею о запрете продажи снюсов несовершеннолетним, соответствующий законопроект озвучили на заседании Законодательного Собрания 24 января.

Согласно документу, продажа никотинсодержащей продукции детям и подросткам будет наказываться штрафом: граждане отдадут за нарушение до 5 тысяч рублей, должностные лица – до 20 тысяч, фирмы и компаний – до 50 тысяч рублей. Один из авторов законопроекта, Денис Четырбок, снюс набирает слишком опасную популярность среди лиц младше 18 лет. Усугубляют ситуацию еще и яркие упаковки и форма конфет, что привлекает детей к нездоровой дозе никотина – в одной "конфете" содержится столько же вещества, сколько в трех пачках сигарет.

Также депутаты прорабатывают идею об ужесточении ответственности за рекламу снюсов в соцсетях. По словам Четырбока, в социальных сетях можно слишком просто найти множество мест, где продают снюс. Кроме того, о "конфетах" часто говорят блогеры, поднимая продажи производителям. Депутаты считают, что подобную рекламу нужно наказывать на уголовном уровне.

Ранее мы рассказывали, что в России зафиксировали первый случай смерти из-за снюса.

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