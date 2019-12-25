Депутаты ЗакСа не стали обсуждать регулирование роста платы за капремонт законом

Большинство парламентариев решили не включать инициативу в обсуждение в Мариинском дворце 18-го ноября.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский предложил, чтобы размер минимального взноса за капитальный ремонт устанавливал закон. Коллеги его не поддержали. Кроме того, против инициативы выступил губернатор, передал корреспондент Piter.TV.

Такое предложение появилось после того, Смольный опубликовал проект постановления о повышении платы за капремонт на три рубля в следующем году.

Инциативу не стали включать в повестку дня.

Также Piter.TV рассказал о том, что депутаты ЗакСа раскритиковали деятельность главы Калининского района.

Фото: Piter.TV