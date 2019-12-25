Плата за капремонт в Петербурге может увеличиться на три рубля в 2021 году

В 2020 году петербуржцы платят за капитальный ремонт 8-9 рублей за квадратный метр.

В 2021 году плата за капитальный ремонт для жильцов многоквартирных домов в Петербурге может увеличиться на три рубля. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Жилищного комитета.

Согласно новому проекту, сумма взносов за один квадратный метр составит от 11,06 до 12 рублей в зависимости от того, есть в доме лифт или нет. Например, жители дореволюционных домов будут платить 11,5-12 рублей. Для жителей "сталинок" плата поднимется до 11,34-11,84 за квадрат.

Что касается "хрущевок", то в них сумма взносов вырастет до 11,2-11,8 рублей. Жильцы деревянных домов, построенных до 1980 года, будут вынуждены платить 11-11,5 рублей, панельных – от 11,2-11,7 рублей.

Отметим, что в 2020 году петербуржцы платят за капитальный ремонт 8-9 рублей за квадратный метр. Новый проект находится на стадии антикоррупционной экспертизы. Решение о его введении будет принято 29 ноября.

Взносы на проведение капитального ремонта также увеличивали годом ранее. В Смольном отмечали, что это необходимая мера, поскольку есть отставание в выполнении программы.

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Фото: Piter.TV