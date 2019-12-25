Власти Петербурга не захотели снижать максимальный тариф ЖКХ для горожан

Большинство депутатов проголосовали за то, чтобы не включать предложение в повестку.

Законодательное собрание Петербурга не стало рассматривать инициативу о снижении максимального уровня оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг, предложенную фракцией "Справедливая Россия". Законопроект не включили в повестку 11-го ноября по просьбе городского правительства.

Авторы инициативы предлагают снизить показатель с 14% до 10% от совокупного дохода семьи. По словам представителя губернатора в ЗакСе Юрия Шестрикова, у города нет таких возможностей. Для этого потребуется дополнительно потратить 1,5-2 млрд рублей. Депутат Надежда Тихонова отметила, что в Жилищном комитете ей назвали цифру в 700 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что тарифы на коммунальные услуги в Петербурге могут поднять на 3,3%.

Фото: Piter.TV