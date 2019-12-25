Тарифы на коммунальные услуги в Петербурге могут поднять на 3,3%

Основанием для этого стали изменения темпов на 3,4% в горячем водоснабжении/

В Северной столице тарифы на коммунальные услуги могут поднять на 3,3%. Комитет по тарифам предложил проект изменений в постановлении губернатора Петербурга.

По данным экспертов, тарифы могут увеличиться на 3,3%. Отмечается, что основанием для этого могут стать изменения темпов в горячем водоснабжении на 3,4% и на 1,8% — в холодном. Таким образом платеж будет сформирован исходя из плановых годовых объёмов потребления услуг.

В ведомстве предполагают, что сумарно среднемесячная плата за ЖКХ во втором полугодии составит свыше 8 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Роспотребнадзоре дали рекомендации на случай контакта с чихающим.

Фото:Piter.TV