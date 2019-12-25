В Роспотребнадзоре дали рекомендации на случай контакта с чихающим

В целом для поддержания организма в здоровом состоянии нужно правильно питаться, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.

Что делать, если на вас кто-то чихнул в общественном месте, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Как рассказала специалист, что после такого контакта с человеком с острой респираторной инфекцией, нужно обработать перчатки кожным антисептиком. Затем снять старую маску, не касаясь наружной стороны, потом надеть новые маску и перчатки. Также же желательно умыть лицо и промыть нос.

Антонина Плоскирева отметила, что в общественных местах обязательно нужно находиться в маске и перчатках, так риск заражения значительно снижается. А для поддержания организма в здоровом состоянии нужно правильно питаться, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.

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