Создатель диеты Дюкана дал россиянам рекомендации по профилактике коронавируса

Диетолог, много лет проработавший врачом общей практики, советует в первую очередь придерживаться масочного режима.

Французский диетолог Пьер Дюкан, создатель известной диеты Дюкана, дал советы россиянам по борьбе с COVID-19. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

Во-первых, диетолог посоветовал принимать витамин С: по 1 грамму постоянно, по 2 грамма – при обострении эпидемиологической обстановки, по 3 грамма – при симптомах ОРВИ. Также по окончании лета не стоит забывать про витамин D.

Врач посоветовал всем людям, у которых есть избыточный вес, начать худеть по его методике. Коронавирус особенно тяжело переносят пациенты с ожирением и диабетом II типа. В первую очередь из рациона нужно исключить белый сахар и муку.

Сам диетолог питается лососем, молочными продуктами с низким содержанием жира, зеленой фасолью, шампиньонами, баклажанами, помидорами, красной капустой, лепешками из овсяных отрубей. Каждый день он бегает по 25 минут.

Ранее был назван способ вернуть обоняние у пациентов с коронавирусом.

Фото: pixabay