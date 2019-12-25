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Назван способ вернуть обоняние у пациентов с коронавирусом
Сегодня, 9:16
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nastya960

Назван способ вернуть обоняние у пациентов с коронавирусом

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Примерно у 70-85% больных коронавирусом пропадает способность чувствовать запахи.

Витамин А в комплексе с жирами помогает вернуть обоняние у больных коронавирусом. Об этом Nation News сообщила диетолог Римма Мойсенко.

Примерно у 70-85% больных коронавирусом пропадает способность чувствовать запахи. Диетолог отметила, что витамин А есть почти по всех жирах животного и растительного происхождения. В мясе, рыбе или икре, в оливковом масле, орехах, овощах и фруктах оранжевых цветов (хурма, тыква, морковка). Но чтобы активировать этот витамин, нужно употреблять указанные выше продукты с жирами.

Морковь можно есть со сметаной, например. Тогда обоняние сможет вернуться гораздо быстрее.

Ранее был назван другой способ восстановить обоняние после COVID-19.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, обоняние
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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