Назван способ вернуть обоняние у пациентов с коронавирусом

Примерно у 70-85% больных коронавирусом пропадает способность чувствовать запахи.

Витамин А в комплексе с жирами помогает вернуть обоняние у больных коронавирусом. Об этом Nation News сообщила диетолог Римма Мойсенко.

Примерно у 70-85% больных коронавирусом пропадает способность чувствовать запахи. Диетолог отметила, что витамин А есть почти по всех жирах животного и растительного происхождения. В мясе, рыбе или икре, в оливковом масле, орехах, овощах и фруктах оранжевых цветов (хурма, тыква, морковка). Но чтобы активировать этот витамин, нужно употреблять указанные выше продукты с жирами.

Морковь можно есть со сметаной, например. Тогда обоняние сможет вернуться гораздо быстрее.

Ранее был назван другой способ восстановить обоняние после COVID-19.

Фото: pixabay