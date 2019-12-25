Назван способ восстановить обоняние после COVID-19

При запущенных случаях обоняния нет до полугода.

Для того, чтобы вернуть обоняние после коронавируса, необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу. Об этом РБК сообщил врач-отоларинголог центра MedSwiss Абдулло Ходжаев.

Для этого нужно пользовать каплями, сосудосуживающими препаратами, часто орошать полость носа, сделать воздух в помещении влажным. Также в период восстановления нужно употреблять поливитамины, и витамины группы В для восстановления нервных клеток. Не стоит забывать про правильное питание, достаточное количество воды. Алкоголь и никотин стоит исключить.

Отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев также сказал, что для восстановления обоняния нужно обрабатывать нос солевыми растворами. Также можно пользоваться "топическими стероидами" - гормонами, которые не всасываются в кровь, а остаются в полости носа. Они помогают снять отек. При этом длительный отек может вызвать деградацию рецепторов и нервной ткани. Некоторые пациенты до полугода не могли восстановить полностью обоняние.

Ранее ученые назвали выпадение волос одним из последствий коронавируса.

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