Ученые назвали выпадение волос одним из последствий коронавируса

Подобные последствия также бывают при вирусе Эбола или лихорадке Денге.

Японские ученые из Национального центра глобального здравоохранения и медицины назвали выпадение волос одним из последствий коронавируса. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Специалисты отмечают, что около четверти пациентов, которые излечились от COVID-19, через несколько месяцев после выздоровления жалуются на выпадение волос. Это позволяет говорить о ещё одном симптоме инфекции — вместе с потерей обоняния, одышкой и слабостью.

Отмечается, что подобные последствия также бывают при вирусе Эбола или лихорадке Денге.

Ранее ученые назвали возраст, когда способности мозга человека достигают пика.

Фото: pixabay.com