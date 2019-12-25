Ученые назвали выпадение волос одним из последствий коронавируса

Японские ученые из Национального центра глобального здравоохранения и медицины назвали выпадение волос одним из последствий коронавируса. Об этом пишет агентство "РИА Новости".
Специалисты отмечают, что около четверти пациентов, которые излечились от COVID-19, через несколько месяцев после выздоровления жалуются на выпадение волос. Это позволяет говорить о ещё одном симптоме инфекции — вместе с потерей обоняния, одышкой и слабостью.
Отмечается, что подобные последствия также бывают при вирусе Эбола или лихорадке Денге.
Ранее ученые назвали возраст, когда способности мозга человека достигают пика.
Фото: pixabay.com
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