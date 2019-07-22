Депутаты ЗакСа одобрили инициативу сохранять советские вывески в Петербурге

Далее проект закона представят на заседании Законодательного собрания.

Депутаты комитета по законодательству ЗакСа одобрили предложение о сохранении в Петербурге советских вывесок. Автором инициативы является Денис Четырбок. Заседание в Мариинском дворце прошло в пятницу, 23 октября.

Парламентарий предлагает запретить демонтировать вывески, которые были установлены до 10 октября 1996-го года. В ином случае лицу, которое эксплуатирует эту вывеску или рекламную конструкцию, нужно будет обратиться в комитет по печати в течение месяца с того момента, как правительство города разработает соответствующий порядок.

По мнению Четырбока, такие вывески являются артефактами эпохи. Часть из них уже убрали, в том числе в связи с жалобами одного петербуржца.

Накануне власти Петербурга смягчили требования к вывескам.

Фото: Piter.TV