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Baskin Robbins сменили вывески на Brand ICE в Петербурге
Сегодня, 21:36
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Baskin Robbins сменили вывески на Brand ICE в Петербурге

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Осенью прошлого года сеть подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда BrandICE.

В Петербурге сеть магазинов мороженого и кафе Baskin Robbins, которая работает по франшизе, меняет вывески на название Brand ICE. Об этом пишет "Фонтанка". 

Осенью прошлого года сеть подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда BrandICE. В начале декабря его представили посетителям. Как уверяли представители компании, мороженое будет то же, изменится только название самой сети. Также изменились названия некоторых сортов мороженого. Сейчас в Петербурге работает пять кафе Brand ICE.

Ранее в ИТМО объявили о ребрендинге. Организация позиционирует себя не только как классический университет.    

Фото: pxhere 
 

Теги: вывески
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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