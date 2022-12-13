Baskin Robbins сменили вывески на Brand ICE в Петербурге

В Петербурге сеть магазинов мороженого и кафе Baskin Robbins, которая работает по франшизе, меняет вывески на название Brand ICE. Об этом пишет "Фонтанка".
Осенью прошлого года сеть подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда BrandICE. В начале декабря его представили посетителям. Как уверяли представители компании, мороженое будет то же, изменится только название самой сети. Также изменились названия некоторых сортов мороженого. Сейчас в Петербурге работает пять кафе Brand ICE.
Ранее в ИТМО объявили о ребрендинге. Организация позиционирует себя не только как классический университет.
Фото: pxhere
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