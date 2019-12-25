В ИТМО объявили о ребрендинге

Организация позиционирует себя не только как классический университет.

ИТМО обновил свой фирменный стиль. Из логотипа исчезло слово "университет". Кроме того, он сменил свой цвет с синего на черно-белый. Презентация прошла накануне.

Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, стиль отображает "дух, образ жизни Первого неклассического и переход к университету новой модели — научно-образовательной корпорации".

На ребрендинг вдохновили сами перемены в ИТМО, который давно вышел за рамки традиционных вузов и перестал быть исключительно университетом. В нем реализуют гибкое образование, развивают проекты с индустрией, занимаются исследованиями на фронтире науки и создают технологические рынки. говорится в официальном сообщении.

Буква "и" отсылает к разводке мостов, слэшу в программировании или книжной полке. Фирменный стиль самостоятельно разрабатывала команда ИТМО.

Вуз теперь позиционирует себя не только как классический университет, но современная IT-корпорация, частью которой являются разные продукты. Новый фирменный стиль — это задел на будущее. ИТМО ставит перед собой цели ускорить научно-технологический прорыв, достичь высокого уровня технологической готовности, внедрять технологии сильного искусственного интеллекта, развивать индустриальные связи.

Ранее Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство объектов кампуса Университета ИТМО в городе-спутнике Южный.

Фото: пресс-служба ИТМО