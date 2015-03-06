Все вывески в России с марта 2026 года должны переводиться на русский язык

Данное требование не затронет торговые знаки и фирменные наименования.

Закон о защите русского языка в публичном пространстве вступит в силу на территории страны 1 марта 2026 года. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала председатель профильного комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Парламентарий из нижней палаты России заметила, что с того времени все вывески и указатели должны будут переводиться на русский язык. В частности, речь идет о надписях "открыто / закрыто", "вход / выход", "распродажа", "цена", "скидки" или "касса".

Первого марта 2026 года вступит в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве, который предусматривает два важных изменения. Первое касается сферы торговли. В закон "О защите прав потребителей" внесены дополнения, касающиеся информации, размещенной для публичного ознакомления на вывесках, указателях, табличках. Ольга Казакова, депутат ГД РФ

Законодатель пояснила СМИ, что при необходимости надписи можно продублировать на языках народов России. Кроме этого, в стране все еще не запрещен перевод на иностранные языки в том случае, если в этом есть такая необходимость. Депутат уточнила, что поправки не касаются сферы торговых знаков или фирменных наименований. Эти вопросы по-прежнему находятся под Гражданским кодексом России.

