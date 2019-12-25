Приставы обязали предпринимательницу из Петербурга убрать незаконные рекламные вывески салона красоты

Поводом для разбирательства послужила жалоба управляющей компании, обслуживающей жилой комплекс, где арендовала помещение хозяйка маникюрного салона на проспекте Энгельса.

Судебные приставы вынудили 36-летнюю владелицу салона красоты демонтировать три рекламных световых короба, установленных ею на здании, где располагалось её заведение. Исполнение судебного постановления хозяйка бизнеса произвела перед началом своего отпуска, сообщила пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Поводом для разбирательства послужила жалоба управляющей компании, обслуживающей жилой комплекс, где арендовала помещение хозяйка маникюрного салона на проспекте Энгельса. Она установила наружную рекламу без соответствующего разрешения собственников жилья.

Женщине направили уведомление с предложением оформить договор аренды общедомового имущества либо снять несанкционированные вывески. Предложение игнорировалось, и в итоге управляющая компания обратилась в суд, который встал на её сторону, назначив обязательный демонтаж конструкций и наложив исполнительский сбор в сумме 5000 рублей.

Решение вопроса существенно продвинулось после объявления женщине ограничения на выезд за границу. Узнав, что ей запретили покидать Россию и отправиться в заранее спланированный зарубежный отпуск, она оперативно убрала все незаконно установленные рекламные баннеры.

