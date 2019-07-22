Власти Петербурга смягчили требования к вывескам

Требование к высоте вывески зависят от того, в каком районе города она расположена.

В Петербурге смягчились правила размещения информационных конструкций и вывесок. Соответствующее постановление правительства подписал Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Предпринимателям разрешается использовать динамическую смену изображения на отдельно стоящих элементах наружной конструкции. Кроме того, на козырьках можно размещать вывески. Аптекам позволено вешать вывески в виде "креста", даже если есть настенная вывеска. Для объектов общественного питания, которые обслуживают автомобилистов, предусмотрена возможность разместить отдельно стоящие конструкции. Они будут работать по принципу "обслуживание без выхода из автомобиля".

Еще из нововведений ― введение типовых внешних видов наружной информации и оборудования. Это позволит сократить сроки проектирования этих элементов или вовсе избавить от необходимости проектирования.

Высота вывески зависит от того, в каком районе она находится. В случае отклонения от предельной высоты вопрос можно согласовать с Градостроительным советом при правительстве Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что депутат призывает легализовать вывески, оставшиеся со времен СССР.

Фото: Piter.TV