Советские вывески убрали с фасадов Петербурга после жалобы одного человека

Некоторые артефакты советской эпохи сняли после многочисленных жалоб одного пользователя на портале "Наш Санкт-Петербург".

Депутат Законодательного собрания Петербурга призывает легализовать вывески, оставшиеся со времен СССР, и убрать те, которые не соответствуют эстетическим регламентами. Денис Четырбок привел пример того, как рядом с мемориальной доской висела надпись "Котлета домашняя 46 рублей". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В пятницу, 23 октября, парламентарий представит на заседании комитета по законодательству проект закона, согласно которому демонтировать вывески, установленные до 1 января 1990-го года будет нельзя. Некоторые из них уже исчезли. Как оказалось, их сняли по требованию одного горожанина.

Помните, не так давно в Петербурге стали массово исчезать артефакты советской эпохи — вывески и рекламные конструкции ХХ века? Да-да, те самые, которые сняли после анонимных жалоб одного и того же пользователя небезызвестного портала "Наш Санкт-Петербург" (этот аноним, кстати, за 4 года отправил на портал почти 8 тысяч обращений — писал фактически по 4-5 жалоб каждый день на протяжении 4 лет, без перерывов на выходные и праздники). рассказал Четырбок.

В число утраченных артефактов попали вывески "Союз" на Курской, "Дом радио и музыки" на Гражданском и другие.

"Некрасивые" вывески, которые не соответствуют архитектурно-градостроительному облику здания, политик предлагает убрать. Речь идет прежде всего о меню заведений общественного питания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ГАТИ оштрафовала 12 компаний Петербурга на 6,4 млн рублей за грязные фасады и самовольные работы.

Фото: Piter.TV