Депутат Рады завил, что н Украине прекратили работу большинство энергоблоков ТЭС

В стране имеется 88 действующих энергоблоков ТЭС.

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Батькивщина" Иван Крулько заявил в эфире телеканала "Наш", что в стране прекратили работу большинство энергоблоков ТЭС. По его словам, на Украине имеется 88 действующих энергоблоков ТЭС.

Однако из них функционируют 37, а прекратили работу 51. По словам депутата, большинство энергоблоков прекратили работать из-за недостатка топлива. Кроме того, остановить работу была вынуждена и Трипольская ТЭС, которая является самой мощной в Киевской области. Такая ситуация сложилась из-за снижения до минимума поставок угля.

Крулько сложившуюся ситуацию назвал серьезной, потому что непонятно, что будут делать в стране, когда начнутся отключения, в том числе в больницах.

Ранее мы писали, Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Видео: YouTube / НАШ