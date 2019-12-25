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Депутаты МО "Смольнинское" пожаловались на боль в ушах после взрыва
Сегодня, 15:53
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Депутаты МО "Смольнинское" пожаловались на боль в ушах после взрыва

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Травмы получили трое депутатов.

Депутаты МО "Смольнинское" получили травмы после взрыва баллона с краской у крыльца здания совета. Информация появилась в группе совета ВКонтакте. 

К сожалению, взрыв, произошедший на заседании Совета не прошёл бесследно, уже несколько наших депутатов прошли медицинское обследование и получили подтверждение наличия травм.

пресс-служба МО "Смольнинское"

В результате взрыва пострадали трое депутатов. Изначально Павла Безумова направили в Мариинскую больницу. Медики диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, баротравму правого уха, дисфункцию слуховой трубы с обеих сторон, барабанные перепонки втянуты. Сейчас депутат находится на амбулаторном лечении. Врачи назначили ему физиопроцедуры и выписали медикаменты. 

Также не повезло Елене Мишкинис. Врачи диагностировали ей оталгию, контузию левого слухового нерва легкой степени, а также назначили ряд медикаментов. 

От взрыва также пострадал Дмитрий Палюга. У него выявили неврит слухового нерва слева, баротравму левого уха. Врачи назначили ему медикаменты и отправили на МРТ. 

О взрыве баллона с краской стало известно вечером 4 августа. Инцидент произошел перед очередным заседанием совета. Взрыв произошёл в тот момент, когда депутаты находились возле входа в здание. Спустя пару дней после взрыва в Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Полиция подозревает в организации взрыва у муниципалитета Петербурга местных депутатов. 

Фото: ВКонтакте / Смольнинское онлайн

Теги: взрыв, смольнинское, травмы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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