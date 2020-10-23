После взрыва дымовой шашки у муниципалитета "Смольнинское" возбудили уголовное дело

Взрыв произошел во время заседания муниципалитета на улице.

После взрыва неустановленного устройства у здания муниципалитета "Смольнинское" возбудили уголовное дело. Об этом 6-го августа сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".

Напомним, взрыв у порога здания МО на Суворовском проспекте произошел 4-го августа. У лестницы лежала дымовая шашка. До взрыва крыльцо было обтянуто лентой. По всей видимости, для того, чтобы другие горожане не пострадали. По сообщению депутатов муниципалитета, местная администрация не пускает их в здание уже полгода, и поэтому заседания приходится проводить на улице.

Каждый раз недоброжелателями придумываются новые методы борьбы с пришедшими на заседания депутатами. Безнаказанность и вседозволенность развязала им руки, теперь они перешли к откровенному криминалу. говорится в сообщении группы "Смольнинское онлайн" в "ВКонтакте".

Следственные мероприятия уже ведутся, изучаются видеозаписи.

Видео: ВКонтакте / Смольнинское онлайн