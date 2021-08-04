Возле здания МО "Смольнинское" взорвался баллон с краской

В результате взрыва никто не пострадал.

В Петербурге возле здания муниципального совета "Смольнинское", расположенного на Суворовском проспекте, произошёл взрыв. Видео появилось в группе совета в социальной сети ВКонтакте вечером 4 августа.

Прямо во время заседания Совета депутатов МО "Смольнинское" произошел взрыв под ногами депутатов, все живы и целы, приехали спецслужбы. автор поста

Инцидент произошел перед очередным заседанием совета. Взрыв произошёл в тот момент, когда депутаты находились возле входа в здание. По словам совета, подобные "сюрпризы" перед заседанием – традиция. По итогу депутатам пришлось перенести заседание на следующую среду.

Мне интересно, что будет в следующий раз. депутаты МО "Смольнинское"

Источник в экстренных службах сообщил Piter.tv, что возле входа в здание под металлической решёткой находился баллон с краской объемом 300 мл. В результате взрыва никто не пострадал.

Ранее мы писали, что прокуратура Петербурга намерена через суд распустить совет МО "Смольнинское".

Видео: ВКонтакте / Смольнинское онлайн