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Прокуратура Петербурга намерена через суд распустить совет МО "Смольнинское"
Сегодня, 20:04
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга намерена через суд распустить совет МО "Смольнинское"

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На протяжении четырех месяцев муниципалы не проводили рабочие заседания.

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск прокурора Центрального района. Он требует установить, что депутаты муниципального образования "Смольнинское" с 5 января по 5 апреля этого года не проводили рабочие заседания. 

Истец добавил, что депутаты обязаны проводить заседания не реже одного раза в три месяца, чтобы решить вопросы местного значения. Если же они этого не делают, то встает вопрос о роспуске представительного органа МО.

Ранее мы писали, что муниципалы призвали Смольный изменить процесс лишения депутатского мандата.

Фото: pixabay.com

Теги: мо смольнинское, прокуратура, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Максимова Зоя
Сегодня 21:56

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