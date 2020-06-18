Прокуратура Петербурга намерена через суд распустить совет МО "Смольнинское"

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск прокурора Центрального района. Он требует установить, что депутаты муниципального образования "Смольнинское" с 5 января по 5 апреля этого года не проводили рабочие заседания.
Истец добавил, что депутаты обязаны проводить заседания не реже одного раза в три месяца, чтобы решить вопросы местного значения. Если же они этого не делают, то встает вопрос о роспуске представительного органа МО.
Ранее мы писали, что муниципалы призвали Смольный изменить процесс лишения депутатского мандата.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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