Прокуратура Петербурга намерена через суд распустить совет МО "Смольнинское"

На протяжении четырех месяцев муниципалы не проводили рабочие заседания.

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск прокурора Центрального района. Он требует установить, что депутаты муниципального образования "Смольнинское" с 5 января по 5 апреля этого года не проводили рабочие заседания.

Истец добавил, что депутаты обязаны проводить заседания не реже одного раза в три месяца, чтобы решить вопросы местного значения. Если же они этого не делают, то встает вопрос о роспуске представительного органа МО.

Ранее мы писали, что муниципалы призвали Смольный изменить процесс лишения депутатского мандата.

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