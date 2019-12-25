Муниципалы призвали Смольный изменить процесс лишения депутатского мандата

После выявленных нарушений некоторых муниципальных депутатов лишили мандатов.

Депутаты муниципального образования "Владимирский округ" внесли на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга законопроект, который обязывает городскую администрацию публиковать результаты проверки деклараций депутатов и сотрудников местных администраций.

В пояснительной записке говорится о том, что инициатива призвана обеспечить прозрачность и гласность проведения проверки деклараций депутатов, а также членов выборного органа местного самоуправления и представителей местного самоуправления.

Авторы предлагают пересмотреть срок, через который губернатор будет обращаться в муниципальный совет с заявлением о досрочном сложении полномочий, если были выявлены нарушения. Они считают, что это нужно разрешить делать на 30 день с момента опубликования результатов проверки.

Напомним, так, например, в ноябре 2020-го года депутата от "Яблока" лишили мандата в муниципальном округе "Нарвский округ". В своем заявлении Беглов указал на ошибки в декларациях о доходах депутата, какие конкретно — не сообщается. .

Фото: Piter.TV