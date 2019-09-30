Депутата от "Яблока" лишили мандата в муниципальном округе "Нарвский округ"

С инициативой выступил Александр Беглов.

Муниципальный совет "Нарвского округа" лишил мандата депутата от партии "Яблоко" Анну Каруличеву на заседании 25-го ноября. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии в своем канале в Telegram.

Лишить мандата Каруличеву предложил губернатор Александр Беглов. В своем заявлении он указал на ошибки в декларациях о доходах депутата, какие конкретно — не сообщается.

Накануне женщина писала в своем Instagram, что не сомневается, что депутаты "Единой России" поддержат предложение Беглова.

Отметим, что также градоначальник попросил решить вопрос со Светланой Уткиной из МО "Финляндский округ" и Верой Морозовой из "Малой Охты", которых также хотят лишить своего статуса. Они не являются членами "Единой России". В их поддержку на сегодняшнем заседании в Законодательном Собрании выступили Борис Вишневский и Максим Резник. Вишневский отметил, что знает всех депутатов лично.

Фото: Анна Каруличева / Instagram